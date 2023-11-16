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В Улан-Удэ на маршрут №59 добавили ещё один рейс в выходные дни

В Улан-Удэ на маршрут №59 добавили ещё один рейс в выходные дни
Общество, 
Расписание изменили по просьбам пассажиров

В Улан-Удэ на маршрут №59 добавлен утренний рейс в выходные дни.

- По просьбам пассажиров изменено расписание маршрута №59. Теперь в выходные дни будет работать ещё один рейс в 7:00 с остановки «Нулевой км», - сообщили в МУП «Городские маршруты».

Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне стало известно, что подкорректировали расписание автобуса № 1, следующего из центра города в сотые кварталы и обратно (с заездом в Медведчиково). Новый график будет действовать по будням с пятницы, 17 ноября. 
автобус общественный транспорт

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