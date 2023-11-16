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ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока

ДК в районе Бурятии построят на полгода раньше срока
Общество,  Фото:УКС РБ
Новое здание возводят в селе Тохой

С начала этого года в селе Тохой Селенгинского района Бурятии развернулось строительство дома культуры. По плану, завершить работы необходимо в июле следующего года. Но уже сейчас готовность объекта высокая, а именно 82%. В настоящий момент рабочие приступили к установке вентиляционного оборудования.

Здание прежнего сельского клуба закрыли ещё несколько лет назад. Оно не соответствовало требованиям безопасности. Там также не хватало мест для проведения мероприятий, отсутствовал хореографический зал, кабинеты для занятий в кружках и секциях. Сейчас в селе строится дом культуры на 100 человек, который собираются оснастить по последнему слову техники.

- Строительство идёт опережающими темпами. Подрядчик планирует завершить работы на объекте уже в этом году. Сейчас рабочие проводят внутреннюю отделку помещений, монтируют вентиляционное оборудование, санузлы и каркас под подвесной потолок, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Вскоре начнётся расстановка звукового оборудования, шкафов, столов и кресел. Напомним, что новый дом культуры строят в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в одноэтажном здании будет расположен зрительный и танцевальный залы, костюмерная и библиотека.

строительство Селенгинский район Бурятия

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