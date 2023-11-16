Дороги в северном посёлке Бурятии введут в эксплуатацию в 2024 году

Строительный сезон закончился, и дорожные работы приостановлены



Ввод отремонтированных дорог в посёлке Маловский в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии запланирован на 2024 год. В этом году там продолжались работы по ремонту дорог в самом посёлке: подъезде к школе и улице Центральной, а также на отвороте к нему. В связи с окончанием строительного сезона работы в настоящее время приостановлены.



- Уложен асфальт, устроены тротуары, остановочные карманы. В целом работы идут по графику, поэтому уверен на следующий год объекты в посёлке будут сданы в эксплуатацию, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Министр ознакомился с ходом дорожных работ в Маловском, кроме того, на встрече обсудили вопросы ремонта дорог и в селе Багдарин. Так, министерством проводится работа по изысканию средств на капитальный ремонт пяти улиц: Школьная, Спортивная, Морозова, Строительная, Дорожная.



Как отметили в ведомстве, в следующем году планируется разработка проектной документации на капитальный ремонт улицы Баунтовская в селе Багдарин.



Обсудили на рабочей встрече и вопросы по ограничению скоростного режима на подъезде к мосту через реку Витим в селе Романовка и другие.



