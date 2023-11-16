В посёлке Бурятии детсадовцев с родителями преследуют собаки



Жители бичурского посёлка Сахарный Завод жалуются на собачьи своры на улицах. По словам сельчан, там бегает очень много животных.



- Домашние они или нет – не знаем, но страшно ходить по утрам в садик с маленькими детишками. Сегодня шли и прямо за нами – целых шесть штук, – посетовали родители дошколят в группе «Бичура-инфо.24/7».



В населённом пункте побывала представитель сектора выездного контроля районной администрации. Бегающих по улицам псов там не увидели. В отделе развития АПК сообщили, что собаки домашние. Их предполагаемого владельца уже вычислили.



К хозяину четвероногих с проверкой наведаются специалисты. Если всё подтвердится, на него составят административный протокол за нарушение правил выгула домашних животных – по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях.



