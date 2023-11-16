В посёлке Бурятии детсадовцев с родителями преследуют собаки

Жители бичурского посёлка Сахарный Завод жалуются на собачьи своры на улицах. По словам сельчан, там бегает очень много животных.
- Домашние они или нет – не знаем, но страшно ходить по утрам в садик с маленькими детишками. Сегодня шли и прямо за нами – целых шесть штук, – посетовали родители дошколят в группе «Бичура-инфо.24/7».
В населённом пункте побывала представитель сектора выездного контроля районной администрации. Бегающих по улицам псов там не увидели. В отделе развития АПК сообщили, что собаки домашние. Их предполагаемого владельца уже вычислили.
К хозяину четвероногих с проверкой наведаются специалисты. Если всё подтвердится, на него составят административный протокол за нарушение правил выгула домашних животных – по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях.
Ранее жители еравнинского посёлка Гунда тоже призвали власти обратить внимание на четвероногих, оккупировавших населённый пункт. Люди поинтересовались, делают ли что-то для борьбы с бездомными животными. «Стаями бегают по деревне, налетают», – пожаловались сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов отметил, что это хозяйские псы. С владельцами проводят профилактические беседы.
- Некоторые отпускают животных на ночь, а утром не успевают привязать, и собаки идут с детьми в школу, – заявил он.
Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов отметил, что это хозяйские псы. С владельцами проводят профилактические беседы.
- Некоторые отпускают животных на ночь, а утром не успевают привязать, и собаки идут с детьми в школу, – заявил он.