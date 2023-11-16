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В Улан-Удэ проходит турнир по гиревому спорту на призы Сергея Леонова

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участие принимают свыше 400 спортсменов. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж

15 ноября в Улан-Удэ стартовал девятый всероссийский турнир по гиревому спорту на призы легендарного спортсмена, трёхкратного чемпиона мира Сергея Леонова. Соревнования проходят в Физкультурно-спортивном комплексе.

Участие принимают свыше 400 спортсменов из 18 регионов России. Команду Бурятии представляют 116 спортсменов. Среди них рекордсмены мира Андрей Рассадин, Сергей Каргин, Сергей Любимский и другие сильнейшие гиревики, входящие в состав сборной России.

- Уважаемые спортсмены, представители команд, судьи, болельщики, от федерации гиревого спорта и от себя лично хочу поздравить вас всех с открытием уже девятого всероссийского турнира по гиревому спорту. Хочется пожелать вам новых рекордов, красивых побед и поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в этом турнире и приехали к нам в Бурятию. Мы постараемся сделать всё возможное, чтобы ваше пребывание оставили самые приятные впечатления. Всех с праздником! - поздравил Сергей Леонов.

Во второй раз на турнире будет возможность побороться за спецприз в 50 тысяч рублей. Для этого нужно побить рекорд Сергея Леонова, установленный ещё в 1989 году. Тогда он поднял гирю весом в 32 килограмма 251 раз.

- После побития рекорда не мог на гири месяц смотреть. Физически, конечно, было тяжело, но большая тяжесть была в эмоциональном плане. Когда думаешь после двух минут, что уже не можешь поднимать гири, но ты должен взять силу воли в кулак и продолжить. Тогда спортсменов, которые смогли поднять гирю больше 200 раз, было не больше пяти на весь Советский Союз, - поделился Леонов.

12 абсолютных победителей получат эксклюзивные чемпионские пояса, медали и кубки. Турнир завершится 19 ноября.


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спорт гиревой спорт

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