На севере Бурятии люди мёрзнут в своих квартирах



Жители микрорайона Заречный в Северобайкальске жалуются на холод в своих квартирах. Там, по словам людей, прохладно – в отличие от многоквартирных домов в самом городе. По мнению местных, всё это из-за сильного ветра.



- Подали заявку, и от диспетчера последовал ответ, что руководствуются только показаниями термометра, а сильный холодный ветер не учитывают, – заявили они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».



Директор ресурсоснабжающей организации Вячеслав Мартынов пояснил: в таких случаях нужно обращаться в диспетчерскую службу.



- Слесарь или контролёр замерит температуру и выяснит причину. Если в квартире холодно по нашей вине, будут приниматься меры, – заверил он.