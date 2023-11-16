На севере Бурятии люди мёрзнут в своих квартирах

Они винят во всём сильный ветер
Жители микрорайона Заречный в Северобайкальске жалуются на холод в своих квартирах. Там, по словам людей, прохладно – в отличие от многоквартирных домов в самом городе. По мнению местных, всё это из-за сильного ветра.
- Подали заявку, и от диспетчера последовал ответ, что руководствуются только показаниями термометра, а сильный холодный ветер не учитывают, – заявили они в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Директор ресурсоснабжающей организации Вячеслав Мартынов пояснил: в таких случаях нужно обращаться в диспетчерскую службу.
- Слесарь или контролёр замерит температуру и выяснит причину. Если в квартире холодно по нашей вине, будут приниматься меры, – заверил он.
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Они винят во всём сильный ветер
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