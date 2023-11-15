При изготовлении таких печей учитываются непростые полевые условия
Жители Забайкальского края отправят более 100 полевых печек для военнослужащих Восточного военного округа, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.
Печи изготовлены одной из читинских компаний. Они позволяют не только обогреть личный состав, но и приготовить пишу в полевых условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.
«При изготовлении таких печей учитываются непростые полевые условия, поэтому специалисты стараются сделать их удобными для транспортировки и максимально практичными. Процесс производства включает в себя несколько этапов: нарезка деталей, прикладка, обварка и зачистка. Затем готовые изделия отправляются на покраску, для этого используется специальная термостойкая краска», - говорится в сообщении.
В ближайшее время партия печей будет отправлена в зону проведения СВО.
Жители Забайкалья отправят более 100 печей военнослужащим
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