Жители Забайкалья отправят более 100 печей военнослужащим

При изготовлении таких печей учитываются непростые полевые условия



Жители Забайкальского края отправят более 100 полевых печек для военнослужащих Восточного военного округа, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.



Печи изготовлены одной из читинских компаний. Они позволяют не только обогреть личный состав, но и приготовить пишу в полевых условиях, сообщили в пресс-службе ВВО.



«При изготовлении таких печей учитываются непростые полевые условия, поэтому специалисты стараются сделать их удобными для транспортировки и максимально практичными. Процесс производства включает в себя несколько этапов: нарезка деталей, прикладка, обварка и зачистка. Затем готовые изделия отправляются на покраску, для этого используется специальная термостойкая краска», - говорится в сообщении.



В ближайшее время партия печей будет отправлена в зону проведения СВО.



