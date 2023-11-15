В Бурятии определили лучших муниципальных служащих

В Бурятии определены победители республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий-2023».
В категории городских округов и муниципальных районов:
I место
Вадими Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ.
II место
Евгения Пестерева, главный специалист экономического отдела администрации Кяхтинского района
Ирина Скоробогатова, первый заместитель руководителя администрации города Закаменск
III место
Борис Сордонов, консультант отдела аналитики и проектного управления проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ
Елена Алексеева, главный специалист администрации Джидинского района
Номина Дулмаева, заместитель начальника управления экономики и финансов администрации Иволгинского района
В категории поселений:
I место
Туяна Батуева, специалист 1 разряда сельского поселения «Дутулурское» Закаменского района
II место
Надежда Емельянова, ведущий специалист сельского поселения «Куйтунское» Тарбагатайского района
Сэсэгма Цырендоржиева, специалист сельского поселения «Иройское» Селенгинского района.
III место
Цыпилма Данзанова, ведущий специалист сельского поселения «Ичетуйское» Джидинского района
Наталья Матренинская, специалист сельского поселения «Усть-Кяхтинское» Кяхтинского района
Светлана Богидаева, специалист сельского поселения «Дунда-Киретское» Бичурского района
Торжественная церемония награждения пройдёт в декабре. Победителям вручат дипломы и денежные премии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Бурятии выбрали лучшие районы. Их поощрили грантами в размере 2,2 млн, 3,3 млн и 5,5 млн рублей.