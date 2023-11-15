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В Бурятии провели турнир памяти боксёра и бойца ОМОН

В Бурятии провели турнир памяти боксёра и бойца ОМОН
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Турнир по боксу прошёл в Бичуре

В Бичуре провели открытый республиканский турнир по боксу памяти молодого боксёра Ильи Кушиташвили и бойца ОМОН Николая Авдеева.

Участие приняли более 70 юных боксёров из Бурятии и Забайкальского края. Участвовали юноши и девушки с 2006 по 2011 годов рождения и девочки и мальчики с 2012 по 2016 годов рождения.

- Нам очень отрадно, что организаторы соревнований – Бичурская ДЮСШ – находят время и возможности для проведения соревнований памяти нашего товарища Николая Авдеева. Коля сам был отличным боксёром, неоднократно занимал призовые места в различных соревнованиях, отстаивая спортивную честь Росгвардии Бурятии, - отметил сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии майор полиции Бато М.

Победители и призёры были награждены грамотами и медалями. Кроме того, были учреждены специальные призы от отряда мобильного особого назначения «Кречет» Росгвардии по номинациям «Лучший боксер», «Перспективный боксер», «За волю к победе», два приза «За лучший бой».

Справка:

Николай Авдеев – победитель и призёр первенства Бурятии, первенства Центрального совета профсоюзов «Россия» по боксу. Погиб во время специальной военной операции летом 2022 года.

Указом президента России за мужество, отвагу и самоотверженность сержант полиции Николай Авдеев награждён орденом Мужества посмертно.

Илья Kyшитaшвили погиб в юном возрасте в результате несчастного случая, получив удар током. Подавал большие надежды, пять раз был чемпионом Бурятии, выигрывал первенство Сибири, а также медаль первенства России.





спорт бокс

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