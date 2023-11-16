+3 градуса пообещали в Бурятии

В некоторых районах пройдёт снег



В четверг, 16 ноября, в Бурятии преимущественно без осадков, лишь по Прибайкалью возможен небольшой снег. Дневная температура опустится до -2, -7. В некоторых районах пообещали +3, а по северной половине – от -9 до -14 градусов. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 2-7 м/с и с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ днём без осадков и от -2 до -4 градусов. Ветер переменный, 3-8 м/с.