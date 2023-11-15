15 ноября

14 ноября

Популярное

В Улан-Удэ изменилась схема движения трёх маршрутов

В Улан-Удэ изменилась схема движения трёх маршрутов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Автобусы № 27, 56 и 100 больше не будут ездить через центр города

Из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3 на улице Левченко автобусы, следующие по маршрутам № 27, 56 «Стеклозавод» и 100, курсировали через площадь Советов и железнодорожный переезд на Стеклозаводе.

Ранее сообщалось, что такая временная схема будет действовать до 31 октября, однако подрядчик не успел завершить дорожные работы, и потому её продлили.

О возобновлении привычного движения через Шишковку пассажирам пообещали сообщить заранее. Недавно в мэрии заявили, что с 16 ноября все «микрики» вновь начнут ездить как обычно – по улицам Революции 1905 года, Левченко и Радикальцева. 

То, что всё это время автобусы следовали через центр, повлияло на интервал их движения. Теперь он станет более равномерным и предсказуемым, рассказали в комитете по транспорту, предпринимательству и потребительскому рынку городской администрации.
общественный транспорт автобусы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Мэр Улан-Удэ рассказал о выделенных полосах для автобусов
Мэр Улан-Удэ рассказал о выделенных полосах для автобусов
Общество, 15.11.2023
Знаки «А» появились на проспекте 50-летия Октября
Жительницу Бурятии избавили от мучительных болей в руке
Жительницу Бурятии избавили от мучительных болей в руке
Общество, 15.11.2023
Из-за туннельного синдрома у женщины ослабла кисть и даже немели пальцы
Часть улан-удэнцев недолюбливают коллег-выскочек
Часть улан-удэнцев недолюбливают коллег-выскочек
Общество, 15.11.2023
10% работающих горожан отрицательно относятся к чужим инициативам
Театр «Байкал» выступил с сольным концертом в Кремле
Театр «Байкал» выступил с сольным концертом в Кремле
Общество, 15.11.2023
«Это было шикарное представление», - прокомментировал глава Бурятии
В Бурятии дом сельчанки из-за соседки атакует плесень
В Бурятии дом сельчанки из-за соседки атакует плесень
Общество, 15.11.2023
Жителям республики объяснили, что делать в таких случаях
В Улан-Удэ в детсаду при школе №32 открыли дополнительные группы
В Улан-Удэ в детсаду при школе №32 открыли дополнительные группы
Общество, 15.11.2023
В мэрии рассказали о хороших новостях для жителей 43 квартала
Улан-удэнцы пожаловались в прокуратуру на частое отключение света
Улан-удэнцы пожаловались в прокуратуру на частое отключение света
Общество, 15.11.2023
Нагрузка возрастает из-за использования электрокотлов
В Улан-Удэ изменится расписание одного из самых востребованных маршрутов
В Улан-Удэ изменится расписание одного из самых востребованных маршрутов
Общество, 15.11.2023
График движения автобусов № 1 подкорректировали, а их работу усилили
Победитель «Абилимпикс» из Бурятии: «До последнего не верил – были серьёзные соперники»
Победитель «Абилимпикс» из Бурятии: «До последнего не верил – были серьёзные соперники»
Общество, 15.11.2023
Число участников чемпионата в республике благодаря новому оснащению за пять лет выросло в четыре раза
Жителям Улан-Удэ объяснили о нужных документах при расселении
Жителям Улан-Удэ объяснили о нужных документах при расселении
Общество, 15.11.2023
Подобные бумаги выдают в комитете городского хозяйства
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
В небе над Улан-Удэ заметили «НЛО»
Общество, 15.11.2023
Загадочный объект летал прямо над ДНТ
Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Пригородное село в Бурятии поставило антирекорд по явке на выборы
Общество, 15.11.2023
Из 6 с лишним тысяч человек там проголосовали всего 172
В райцентре в Бурятии четыре года не могут дождаться хоккейную коробку
В райцентре в Бурятии четыре года не могут дождаться хоккейную коробку
Общество, 15.11.2023
Из-за этого людям приходится возить детей в другой посёлок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^