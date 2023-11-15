В Улан-Удэ изменилась схема движения трёх маршрутов

Автобусы № 27, 56 и 100 больше не будут ездить через центр города
Из-за масштабной реконструкции тепломагистрали №3 на улице Левченко автобусы, следующие по маршрутам № 27, 56 «Стеклозавод» и 100, курсировали через площадь Советов и железнодорожный переезд на Стеклозаводе.
Ранее сообщалось, что такая временная схема будет действовать до 31 октября, однако подрядчик не успел завершить дорожные работы, и потому её продлили
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О возобновлении привычного движения через Шишковку пассажирам пообещали сообщить заранее. Недавно в мэрии заявили, что с 16 ноября все «микрики» вновь начнут ездить как обычно – по улицам Революции 1905 года, Левченко и Радикальцева.
То, что всё это время автобусы следовали через центр, повлияло на интервал их движения. Теперь он станет более равномерным и предсказуемым, рассказали в комитете по транспорту, предпринимательству и потребительскому рынку городской администрации.
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