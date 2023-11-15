Сельские школьники в Бурятии остались без горячих завтраков и обедов



Жители заиграевского посёлка Онохой пожаловались, что в Ново-Онохойской средней школе уже больше месяца не работает столовая. Из-за этого дети остались без горячего питания. Местные поинтересовались, сколько при таком раскладе должно быть уроков у учеников 5-9 классов.



Ситуацию разъяснили в районном управлении образования (РУО). Там отметили, что детей должны обеспечивать горячими обедами и завтраками, если они находятся в школе более четырёх часов.



В Ново-Онохойской СОШ уроки пока сокращённые. В 5-9 классах может быть не более семи в день. Тогда занятия заканчиваются в 12:40 – это не противоречит требованиям СанПин, сообщает «Заиграево-инфо.24/7».

