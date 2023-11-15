Юные спортсменки выиграли по 2 медали на каждую
Дважды второй результат на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Лучшая школа России» показала сборная Бурятии под руководством Анжелики Дахаевой.
- Регина М., Алина Б., Ксения Ш., Номина Д., Анастасия С., Вера М., Мария Б., Екатерина П., Дари Г. – в таком составе юные спортсменки отличились в дисциплинах «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа» в возрастной категории 12-14 лет, - уточнили в министерстве спорта РБ.
Сами соревнования проходили в Алтайском крае с 10 по 13 ноября.
Отметим, что спортивная аэробика в Бурятии набирает обороты. Буквально в начале ноября республика принимала межрегиональные соревнования по спортивной аэробике «Сердце Байкала». Тогда спортсменки Бурятии завоевали 5 медалей.
Сборная Бурятии отличилась на всероссийских соревнованиях по аэробике
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