10% работающих горожан отрицательно относятся к чужим инициативам
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, как жители бурятской столицы относятся к инициативным коллегам. Выяснилось, что более половины – 53% – положительно, 30% – нейтрально и 10% — отрицательно.
Отношение руководства к инициативам сотрудников 4 из 10 улан-удэнцев оценили как позитивное, 27% – как спокойное и 11% – как негативное, а коллектива в целом – 37%, 36% и 14% соответственно.
Мужчины чаще женщин одобряют деятельных коллег и уверены, что их поддерживают другие сослуживцы – как и горожане, которые получают от 80 тысяч рублей в месяц.
Часть улан-удэнцев недолюбливают коллег-выскочек
Общество, Фото:
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