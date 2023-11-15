Часть улан-удэнцев недолюбливают коллег-выскочек

10% работающих горожан отрицательно относятся к чужим инициативам



Представители сервиса SuperJob устроили опрос и узнали, как жители бурятской столицы относятся к инициативным коллегам. Выяснилось, что более половины – 53% – положительно, 30% – нейтрально и 10% — отрицательно.



Отношение руководства к инициативам сотрудников 4 из 10 улан-удэнцев оценили как позитивное, 27% – как спокойное и 11% – как негативное, а коллектива в целом – 37%, 36% и 14% соответственно.



Мужчины чаще женщин одобряют деятельных коллег и уверены, что их поддерживают другие сослуживцы – как и горожане, которые получают от 80 тысяч рублей в месяц.

