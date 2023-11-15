Жительницу Бурятии избавили от мучительных болей в руке



39-летняя жительница Закаменского района перенесла операцию на руке – микрохирургическую декомпрессию правого срединного нерва. Её сделал главный врач центральной районной больницы Константин Эрдынеев, которому ассистировали заведующий хирургическим отделением Баясхалан Батуев и операционная сестра Марина Буянтуева, рассказали в группе «Закамна-инфо.24/7».



У пациентки был синдром карпального канала, который ещё называют туннельным синдромом.



- Заболевание характеризуется болью в ладони и онемением пальцев из-за защемления срединного нерва в запястье, – пояснил Константин Эрдынеев. – Этот нерв отвечает за чувствительность большого, среднего и указательного пальцев руки. Раздражение обычно вызывает отёчность и его сдавливание.



- Заболевание характеризуется болью в ладони и онемением пальцев из-за защемления срединного нерва в запястье, – пояснил Константин Эрдынеев. – Этот нерв отвечает за чувствительность большого, среднего и указательного пальцев руки. Раздражение обычно вызывает отёчность и его сдавливание.



В группе риска – секретари, барабанщики, пианисты, программисты, художники, инженеры швеи, работники конвейера, плотники и любители компьютерных игр. Женщина, которая обратилась к врачам, жаловалась на выраженные боли в запястье и жгучую – в ладони, слабость правой кисти и эпизодическое онемение трёх пальцев.



Хирургическое вмешательство прошло успешно. «Сдавление устранено и пациентка сможет избавиться от своих жалоб», – добавил главврач ЦРБ.