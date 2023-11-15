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Бурятия приняла участие в Днях монголо-российской дружбы в Сухэ-Баторе

Бурятия приняла участие в Днях монголо-российской дружбы в Сухэ-Баторе
Общество,  Фото:БГУ
Вуз республики дал праздничный концерт для монгольской аудитории

С 11 по 12 ноября в городе Сухэ-Батор Селенгинского аймака Монголии прошёл праздник русского языка и русской культуры. Мероприятие состоялось в рамках 63-х Дней монголо-российской дружбы.

В числе праздничных мероприятий была проведена встреча с участием губернатора аймака Сэлэнгэ Н. Лхагвадоржа, первого секретаря посольства России в Монголии и руководителя представительства Россотрудничества в Монголии, и.о. директора Русского дома (РЦНК) в Улан-Баторе В. Кильпяковой, атташе по культуре и образованию посольства России в Монголии Н. Латышевой, вице-президентом общества дружбы «Монголия-Россия» Ё. Максима. Кроме этого, со старшеклассниками общеобразовательных школ аймака Сэлэнгэ встретились преподаватели Бурятского госуниверситета и методисты Русского дома в Улан-Баторе. Также состоялись конкурс «Знаете ли вы России и русский язык», олимпиады по математике, химии, русскому языку для школьников и конкурс по русскому языку и эссе для учителей РКИ.

Как сообщили в БГУ, творческие коллективы вуза дали праздничный концерт в честь открытия Дней дружбы, а также выступили на открытии и закрытии праздника русского языка и русской культуры. Ребята представили номера и были очень тепло встречены монгольской аудиторией.

Монголия дни дружбы международное сотрудничество Бурятия вузы образование

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