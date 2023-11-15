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В Бурятии пройдёт республиканское первенство по русским шашкам

В Бурятии пройдёт республиканское первенство по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
Участвовать могут школьники 1-11 классов

2 декабря в Улан-Удэ состоится первенство Бурятии по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных организаций. К участию допускаются мальчики (юноши) и девочки (девушки) 2006 года рождения и младше. Участников разделят на три возрастные категории: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы.

Первенство проведут в городском шахматном клубе. Регистрация участников состоится 2 декабря с 9:00 до 9:30. Начало соревнований в 10:.00.

Система проведения, количество туров, контроль времени и прочее будут определены регламентом главного судьи, исходя из количества участников в возрастных группах. Количество участников ограничено вместимостью игровых залов.

- Предварительные заявки с указанием полных данных (Ф.И.О., возраст, место жительства, школа, класс, разряд, Ф.И.О. тренера) необходимо отправить на электронный адрес [email protected] до 20:00 30.11.2023 г., - сообщает федерация шашек РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
Бурятия спорт первенство Бурятии шашки

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