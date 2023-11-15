В православном храме в райцентре Бурятии появился электронный звонарь

На колокольне храма святых апостолов Петра и Павла в джидинском селе Петропавловка установили так называемый электронный звонарь. Это электронно-механическая система, исполняющая колокольные звоны.В памяти у неё – до 75 композиций. Но звонить в колокола может и человек, сообщает «Джида-инфо 24/7».

Читают сейчас