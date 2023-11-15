В православном храме в райцентре Бурятии появился электронный звонарь

Он может проигрывать 75 композиций
На колокольне храма святых апостолов Петра и Павла в джидинском селе Петропавловка установили так называемый электронный звонарь. Это электронно-механическая система, исполняющая колокольные звоны.
В памяти у неё – до 75 композиций. Но звонить в колокола может и человек, сообщает «Джида-инфо 24/7».
Систему электронного звона есть и в храме в Нижнем Торее в том же Джидинском районе. В репертуаре – около 80 композиций. Их включают
с помощью специального приложения на смартфоне либо через компьютер, подключённый к Интернету.
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Он может проигрывать 75 композиций
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