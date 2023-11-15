В Улан-Удэ изменится расписание одного из самых востребованных маршрутов

График движения автобусов № 1 подкорректировали, а их работу усилили
Жителей бурятской столицы предупредили об изменении расписания автобуса № 1, следующего из центра города в сотые кварталы и обратно (с заездом в Медведчиково). Новый график будет действовать по будням уже с пятницы, 17 ноября. Его подкорректировали по просьбам самих пассажиров. В выходные всё останется по-прежнему.
- Принято решение увеличить время на рейсы по маршруту № 1 в часы пик, – рассказали в МУП «Городские маршруты».
Кроме того, работу самого транспорта усилили. По маршруту запустят 8 больших «Волгабасов». Ранее по нему курсировали шесть таких автобусов плюс четыре средних ПАЗика.
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