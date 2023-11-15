В Улан-Удэ проведут День правовой помощи детям

Граждан республики просветят о школьном буллинге



Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день в Улан-Удэ пройдёт мероприятие по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации по тематике «Школьный буллинг».



В рамках акции в качестве спикера выступят и ответят на вопросы граждан:

— председатель ассоциации «Центр урегулирования конфликтов и переговорных технологий» в РБ Светлана Тоневицкая;

– и.о. директора центра диагностики и консультирования г. Улан-Удэ Аюна Дармаева.



Мероприятие состоится 20 ноября в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Для жителей районов республики будет организована видеоконференцсвязь на базе центральных районных библиотек.



Возрастное ограничение: 6+.

