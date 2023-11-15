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В Улан-Удэ проведут День правовой помощи детям

В Улан-Удэ проведут День правовой помощи детям
Общество,  Фото:pixabay.com
Граждан республики просветят о школьном буллинге

Ежегодно 20 ноября отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В этот день в Улан-Удэ пройдёт мероприятие по правовому просвещению и оказанию бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации по тематике «Школьный буллинг».

В рамках акции в качестве спикера выступят и ответят на вопросы граждан:
— председатель ассоциации «Центр урегулирования конфликтов и переговорных технологий» в РБ Светлана Тоневицкая;
– и.о. директора центра диагностики и консультирования г. Улан-Удэ Аюна Дармаева.

Мероприятие состоится 20 ноября в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ. Для жителей районов республики будет организована видеоконференцсвязь на базе центральных районных библиотек.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия дети правовая помощь библиотека

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