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Жителям Улан-Удэ объяснили о нужных документах при расселении

Общество, 
Подобные бумаги выдают в комитете городского хозяйства

Совсем скоро в рамках комплексного развития территорий в Улан-Удэ снесут и расселят около 200 жилых домов. Уже сейчас жители готовятся к предстоящему переселению и у многих возникает масса вопросов.

Управление комплексного развития территорий подготовило серию полезных материалов для тех, кому предстоит переезд в новые условия.

Сегодня будет дан ответ на вопрос какие документы необходимо привести в соответствие собственникам при переселении из квартиры, в которой была проведена перепланировка, либо помещение было переведено в нежилое, в случае если это ещё не было сделано.
минстрой РБ Улан-Удэ

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