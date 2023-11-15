Жителям Улан-Удэ объяснили о нужных документах при расселении

Подобные бумаги выдают в комитете городского хозяйства



Совсем скоро в рамках комплексного развития территорий в Улан-Удэ снесут и расселят около 200 жилых домов. Уже сейчас жители готовятся к предстоящему переселению и у многих возникает масса вопросов.



Управление комплексного развития территорий подготовило серию полезных материалов для тех, кому предстоит переезд в новые условия.



Сегодня будет дан ответ на вопрос какие документы необходимо привести в соответствие собственникам при переселении из квартиры, в которой была проведена перепланировка, либо помещение было переведено в нежилое, в случае если это ещё не было сделано.

