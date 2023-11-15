В Бурятии дом сельчанки из-за соседки атакует плесень



Жительница Тарбагатайского района Бурятии рассказала о непростой ситуации, в которой она оказалась из-за соседки. Семья женщины каждую зиму покупает по восемь машин дров, а проживающей за стенкой одинокой женщине хватает и одной. Дом, к слову, двухквартирный.



- Объясняет это тем, что «утеплила» стены, – поделилась сельчанка в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7». – В сентябре со стороны соседки – хотя, казалось бы, это самая «сухая» стена – пошла плесень, причём очень быстро. Затем проникла в шкафы. Испорчена не только мебель, но и вещи, одежда и обои.



Плесень «наступает отовсюду» – и по стенам, и по потолку. Неприятный запах окутал весь дом. Женщина боится, что это отразится на здоровье близких, в частности – детей. Соседка топит своё жильё раз в два-три дня. Но когда на выходные приезжают дети и внуки, исправно делает это по два-три часа утром и вечером.



Сельчанка поинтересовались, куда можно обратиться и как заставить соседку «исправно относиться к своим хозяйственным обязанностям». В отделе правового обеспечения районной администрации посоветовали жаловаться в жилищную инспекцию.



- Никто не вправе вмешиваться в частную собственность – это норма Конституции. Единственный выход – обратиться в жилинспекцию. Требуется обследование дома с участием специалистов, но только с разрешения собственника, – подчеркнули в отделе.

