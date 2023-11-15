В Бурятии появится ещё один мусорный полигон

Его построят в Баргузинском районе



В Бурятии заключён контракт на проектирование полигона твёрдых коммунальных отходов. Земельный участок под его строительство выделен в Баргузинском районе. Реализация проекта позволит решить многолетнюю проблему несанкционированной свалки вдоль озера Байкал.



Согласно техническому заданию, ориентировочная мощность мусорного полигона составит 6 тыс. тонн в год. Земельный участок для строительства объекта будет расположен южнее села Баргузин. В составе полигона предусмотрят мусоросортировочную станцию и участок захоронения (складирования) отходов.



- По проекту полигон сможет перерабатывать не только вторсырье: бумагу, пластик, резину, но и крупногабаритные отходы. Например, старую мебель и прочие предметы обихода, -отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Документация будет готова к концу следующего года.



Напомним, помимо этого объекта в республике в скором времени приступят к проектированию полигона твёрдых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь. Таким образом, после реализации данных проектов в Бурятии уменьшится техногенная нагрузка на окружающую среду.



