Его построят в Баргузинском районе
В Бурятии заключён контракт на проектирование полигона твёрдых коммунальных отходов. Земельный участок под его строительство выделен в Баргузинском районе. Реализация проекта позволит решить многолетнюю проблему несанкционированной свалки вдоль озера Байкал.
Согласно техническому заданию, ориентировочная мощность мусорного полигона составит 6 тыс. тонн в год. Земельный участок для строительства объекта будет расположен южнее села Баргузин. В составе полигона предусмотрят мусоросортировочную станцию и участок захоронения (складирования) отходов.
- По проекту полигон сможет перерабатывать не только вторсырье: бумагу, пластик, резину, но и крупногабаритные отходы. Например, старую мебель и прочие предметы обихода, -отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Документация будет готова к концу следующего года.
Напомним, помимо этого объекта в республике в скором времени приступят к проектированию полигона твёрдых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь. Таким образом, после реализации данных проектов в Бурятии уменьшится техногенная нагрузка на окружающую среду.
В Бурятии появится ещё один мусорный полигон
Общество, Фото:
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