Она появится в Бичурском районе
Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы на 100 мест в селе Шибертуй Бичурского района республики. Строительство новой школы планируется в рамках программы комплексного развития сельских территорий.
Здание школы будет состоять из трёх функциональных блоков, примыкающих друг к другу без переходов. В одноэтажном блоке разместится спортзал, два других блока – учебные. При этом варианте достигается изоляция каждой возрастной группы.
В дополнение к учебным классам и кабинетам проектом предусмотрены медицинский блок (кабинет врача, процедурная, прививочная), столовая, административные и технические помещения. Общая площадь здания школы – 3067 кв. м.
Как сообщает управление капитального строительства РБ, в целом архитектура школьного здания, несмотря на сложность его объёмно-планировочной структуры, проста, органически связана с природным окружением.
- Проектировщики наряду с разработкой здания школы решали вопрос комплексного коммунального благоустройства. Так в проекте предусмотрено строительство блочно-модульной газовой котельной, водозаборных скважин, пожарных резервуаров, выгреба, дизельной электростанции, – отмечает Николай Рузавин, начальник Госэкспертизы Бурятии. – А строительство рядом со школой площадок для отдыха и занятий спортом, установка уличных тренажёров, благоустройство и озеленений территории создаст комфортные условия для учёбы и отдыха детей.
Современный архитектурный облик проектируемому зданию придаст применение нескольких цветов в облицовке фасада, выделение входов и другие элементы оформления.
Стоит добавить, что средняя школа в улусе Шибертуй в этом году отметила своё столетие, а ныне существующее здание школы было построено в 1967 году, то есть более 55 лет назад.
В улусе Бурятии построят новую школу
Общество, Фото:
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