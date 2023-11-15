В улусе Бурятии построят новую школу

Общество, Фото: УКС РБ

Она появится в Бичурском районе



Госэкспертиза Бурятии выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство школы на 100 мест в селе Шибертуй Бичурского района республики. Строительство новой школы планируется в рамках программы комплексного развития сельских территорий.



Здание школы будет состоять из трёх функциональных блоков, примыкающих друг к другу без переходов. В одноэтажном блоке разместится спортзал, два других блока – учебные. При этом варианте достигается изоляция каждой возрастной группы.



В дополнение к учебным классам и кабинетам проектом предусмотрены медицинский блок (кабинет врача, процедурная, прививочная), столовая, административные и технические помещения. Общая площадь здания школы – 3067 кв. м.



Как сообщает управление капитального строительства РБ, в целом архитектура школьного здания, несмотря на сложность его объёмно-планировочной структуры, проста, органически связана с природным окружением.



- Проектировщики наряду с разработкой здания школы решали вопрос комплексного коммунального благоустройства. Так в проекте предусмотрено строительство блочно-модульной газовой котельной, водозаборных скважин, пожарных резервуаров, выгреба, дизельной электростанции, – отмечает Николай Рузавин, начальник Госэкспертизы Бурятии. – А строительство рядом со школой площадок для отдыха и занятий спортом, установка уличных тренажёров, благоустройство и озеленений территории создаст комфортные условия для учёбы и отдыха детей.



Современный архитектурный облик проектируемому зданию придаст применение нескольких цветов в облицовке фасада, выделение входов и другие элементы оформления.



Стоит добавить, что средняя школа в улусе Шибертуй в этом году отметила своё столетие, а ныне существующее здание школы было построено в 1967 году, то есть более 55 лет назад.

