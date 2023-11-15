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Иркутянка приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»

Иркутянка приняла участие в шоу кондитерских рекордов на «Пятнице!»
Общество,  Фото:предоставлено телеканалом
Участники сражаются за Кубок Рената Агзамова и миллион рублей

На телеканале «Пятница!» продолжается второй сезон шоу кондитерских рекордов «Король десертов» (возрастное ограничение 16+) с Ренатом Агзамовым. В шоу участники сражаются за Кубок Агзамова и денежный приз в миллион рублей. Лучшие кондитеры в финале проекта установят сладкий мировой рекорд.

В новом выпуске шоу «Король десертов» приняла участие Анна Глебова из Иркутск. Анна учитель начальных классов по образованию, но уже пять лет занимается зефирной флористикой.

- Зефир делают из натуральных ягод и фруктов. Это красивый десерт, который можно приготовить быстро, поэтому я выбрала такое направление, - рассказала Анна.

Самый сильный кондитер выпуска попадет в финал, где вместе с другими участниками установит сладкий мировой рекорд.

Каждую неделю участники будут удивлять телезрителей и Рената Агзамова кондитерскими шедеврами: букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами и небоскрёбами из пряников, фарфоровыми сервизами из мастики и многим другим. Кроме того, телезрители узнают больше о кондитерском искусстве благодаря лайфхакам от Рената Агзамова. Кондитер расскажет, как создать шоколадное или карамельное украшение, а также поделится секретами работы с тестом и начинкой.

Увидеть, удастся ли Анне из Иркутска пройти все кулинарные испытания и попасть в финал проекта «Король десертов», можно 15 ноября на телеканале «Пятница!».
телешоу телевидение кондитерские изделия

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