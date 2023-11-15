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В Бурятии собаки «захватывают» ещё один посёлок

В Бурятии собаки «захватывают» ещё один посёлок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местные жители заявили, что псы бегают по нему стаями

Жители еравнинского посёлка Гунда призвали власти обратить внимание на четвероногих, оккупировавших населённый пункт. Люди поинтересовались, делают ли что-то для борьбы с бездомными животными. «Стаями бегают по деревне, налетают», – жалуются сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».

Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов отметил, что это хозяйские псы. С владельцами проводят профилактические беседы.

- Некоторые отпускают животных на ночь, а утром не успевают привязать, и собаки идут с детьми в школу, – заявил он.

Ранее тревогу из-за собачьих свор забили в Хоринске. По словам местных, они бегают на улицах Первомайская и Гражданская. Сельчане всерьёз переживают за своих детей.
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