В Бурятии собаки «захватывают» ещё один посёлок



Жители еравнинского посёлка Гунда призвали власти обратить внимание на четвероногих, оккупировавших населённый пункт. Люди поинтересовались, делают ли что-то для борьбы с бездомными животными. «Стаями бегают по деревне, налетают», – жалуются сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».



Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов отметил, что это хозяйские псы. С владельцами проводят профилактические беседы.



- Некоторые отпускают животных на ночь, а утром не успевают привязать, и собаки идут с детьми в школу, – заявил он.





