В Бурятии собаки «захватывают» ещё один посёлок

Местные жители заявили, что псы бегают по нему стаями
Жители еравнинского посёлка Гунда призвали власти обратить внимание на четвероногих, оккупировавших населённый пункт. Люди поинтересовались, делают ли что-то для борьбы с бездомными животными. «Стаями бегают по деревне, налетают», – жалуются сельчане в группе «Еравна-инфо.24/7».
Глава сельского поселения «Гундинское» Анатолий Сазонов отметил, что это хозяйские псы. С владельцами проводят профилактические беседы.
- Некоторые отпускают животных на ночь, а утром не успевают привязать, и собаки идут с детьми в школу, – заявил он.
Ранее тревогу из-за собачьих свор забили
в Хоринске. По словам местных, они бегают на улицах Первомайская и Гражданская. Сельчане всерьёз переживают за своих детей.
Местные жители заявили, что псы бегают по нему стаями
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