В райцентре в Бурятии четыре года не могут дождаться хоккейную коробку



Жители Кабанска потребовали установить хоккейную коробку на стадионе «Колос». Как выяснилось, в райцентре этого ждут уже четыре года и не понимают, «что мешает администрации и спорткомитету».



- Точно знаем, что в Кударе и Шигаево есть новые коробки, но их даже не заливают. А там меньше детей – в отличие от Кабанска. Нам хоккейная коробка необходима – не в силах чуть ли не каждый день возить детей в Селенгинск. Где та, что стояла в ленинских домах? – вопрошают сельчане в группе «Кабанск-инфо.24/7».



Председатель комитета массовой физической культуры и спорта райадминистрации Денис Ишкирейкин пояснил: стационарная площадка для игры в хоккей на стадионе вообще не предусмотрена.



- Каток заливается на территории футбольного поля при среднесуточной температуре в -5 градусов. Сейчас ведутся подготовительные работы, – подчеркнул он. – В Кударе и Шигаево оборудовали универсальные площадки по программе «Спорт – норма жизни». Их заливку регулируют поселения.





Коробку же на улице Ленина в Кабанске сделали за счёт жильцов ближайших домов. Её обслуживала сельская администрация, но спортобъект оказался не востребован. А потому там сделали детскую игровую площадку.