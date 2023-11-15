«Сумасшедшие решения»: В Бурятии жителей района возмутил подорожавший проезд до Улан-Удэ



Жителей Джидинского района до глубины души возмутило повышение цены на проезд до столицы Бурятии. Теперь, чтобы добраться до Улан-Удэ, придётся выложить 700 рублей.





- Почему так сделали? Что за сумасшедшие решения? – поинтересовались люди в группе «Джида-инфо 24/7» и уточнили, как быть тем же студентам.



Стоимость проезда призвали снизить на 50 рублей – хотя бы до 650-ти. Джидинцам в ответ на это посоветовали обратиться в федеральную антимонопольную службу.



- На основании поступившего обращения УФАС запросит у перевозчика необходимые сведения о хозяйственной деятельности и сделает вывод о наличии или отсутствии нарушения антимонопольного законодательства, – пояснили в республиканском управлении ФАС.