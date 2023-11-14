В Бурятии целый посёлок продолжает выживать без автобуса



В конце октября



- По нашей стороне очень много сёл и проблема одна. Когда нам выделят автобус? Тот, что ходил, постоянно на ремонте. Не можем уехать в город и приехать обратно, – отметили сельчане. – Пожалуйста, решите этот вопрос. Или надо жаловаться выше, чтобы про нас вспомнили, что мы тоже люди?



В районной администрации сообщили, что деятельность межмуниципальных маршрутов координирует Минтранс РБ. Власти направили туда письмо о нарушении работы межмуниципального маршрута № 221 «Улан-Удэ – Верхние Тальцы – Хандагай – Тарбагатай – Санномыск – Хоринск». В ведомстве, в свою очередь, В конце октября стало известно , что хоринский посёлок Хандагай вынужден обходиться без автобуса. Продолжалось это несколько недель. О проблеме местные жители рассказали в группе «Хоринск-инфо.24/7»- По нашей стороне очень много сёл и проблема одна. Когда нам выделят автобус? Тот, что ходил, постоянно на ремонте. Не можем уехать в город и приехать обратно, – отметили сельчане. – Пожалуйста, решите этот вопрос. Или надо жаловаться выше, чтобы про нас вспомнили, что мы тоже люди?В районной администрации сообщили, что деятельность межмуниципальных маршрутов координирует Минтранс РБ. Власти направили туда письмо о нарушении работы межмуниципального маршрута № 221 «Улан-Удэ – Верхние Тальцы – Хандагай – Тарбагатай – Санномыск – Хоринск». В ведомстве, в свою очередь, заявили , что компания-перевозчик отказалась его обслуживать. Причина – «неисправимая поломка транспортных средств и отток водителей».



В министерстве пообещали объявить конкурс на нового перевозчика. Хоринцы поинтересовались, есть ли какие-то подвижки в этом вопросе. На это в Минтрансе заявили, что процесс уже запустили и 29 ноября завершится приём заявок. Кроме того, в районе сейчас курсирует маршрут № 220 «Улан-Удэ – Хоринск».