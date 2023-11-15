В Бурятии в середине ноября потеплеет до +1



В среду, 15 ноября, в Бурятии слегка потеплеет. Днём по республике – от -4 до +1, а местами – от -5 до -10 градусов. Синоптики обещают небольшой, по Прибайкалью и на севере – умеренный снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с.



В Улан-Удэ без существенных осадков и от -2 до -4 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15 м/с.