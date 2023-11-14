В Улан-Удэ умерла кошка с загноившимся глазом, которую спасали волонтёры



Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» поделились грустной новостью. Не стало их подопечной – кошки по кличке Кира. Фото с ней опубликовали в соцсетях в конце октября.



Животное, у которого загноился глазик, обнаружила одна из зооволонтёров. На официальной странице организации во «ВКонтакте» объявили сбор средств на лечение хвостатой.



Потом состояние кошки стабилизировалось и глаз начал восстанавливаться. Ей уже хотели подыскивать дом. Но вдруг Кире резко стало плохо. Её экстренно увезли в ветеринарную клинику.



- Но несколько дней борьбы за её жизнь не увенчались успехом. Инфекция слишком глубоко проникла в организм и иммунитет был на нуле. Кира просто перестала бороться в какой-то момент, – отметили в фонде. – Мягких тебе облачков Мы очень старались.