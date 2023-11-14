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В Улан-Удэ умерла кошка с загноившимся глазом, которую спасали волонтёры

В Улан-Удэ умерла кошка с загноившимся глазом, которую спасали волонтёры
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
За её жизнь боролись несколько дней

Представители улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» поделились грустной новостью. Не стало их подопечной – кошки по кличке Кира. Фото с ней опубликовали в соцсетях в конце октября.
 
Животное, у которого загноился глазик, обнаружила одна из зооволонтёров. На официальной странице организации во «ВКонтакте» объявили сбор средств на лечение хвостатой.

Потом состояние кошки стабилизировалось и глаз начал восстанавливаться. Ей уже хотели подыскивать дом. Но вдруг Кире резко стало плохо. Её экстренно увезли в ветеринарную клинику.

- Но несколько дней борьбы за её жизнь не увенчались успехом. Инфекция слишком глубоко проникла в организм и иммунитет был на нуле. Кира просто перестала бороться в какой-то момент, – отметили в фонде. – Мягких тебе облачков Мы очень старались.
кошки животные волонтеры

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