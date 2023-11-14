В Бурятии стартовал второй этап акции «Дети России»

Полицейские проверят семьи из группы риска



В Бурятии стартовал второй этап всероссийской операции «Дети России – 2023». Она направлена на предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность.



- Полицейские проверят по месту жительства семьи группы риска, воспитывающих детей. А также проведут комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков, - сообщили в МВД по Бурятии.



Полиция просит незамедлительно сообщать о фактах готовящихся/совершаемых наркопреступлений по номеру 102 (112).



