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В Бурятии стартовал второй этап акции «Дети России»

В Бурятии стартовал второй этап акции «Дети России»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Полицейские проверят семьи из группы риска

В Бурятии стартовал второй этап всероссийской операции «Дети России – 2023». Она направлена на предупреждение наркомании среди несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность.

- Полицейские проверят по месту жительства семьи группы риска, воспитывающих детей. А также проведут комплекс оперативных мероприятий, направленных на выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотиков, - сообщили в МВД по Бурятии.

Полиция просит незамедлительно сообщать о фактах готовящихся/совершаемых наркопреступлений по номеру 102 (112).

полиция

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