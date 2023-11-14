Его обеспечили запчастями, расходниками и ГСМ для спецтехники
Бурятия помогает с подготовкой к зиме Старобешевскому району ДНР, над которым взяла шефство ещё летом 2022-го. Бригада из машиниста экскаватора, сварщика и трёх слесарей подготовила все объекты к отопительному периоду и занимаются устранением аварийных ситуаций.
Кроме того, власти республики приобрели запчасти, расходные и горюче-смазочные материалы для спецтехники в подшефном районе на шесть с половиной миллионов рублей. Соответствующий договор обслуживания заключили с ООО «Строительное управление» ещё в апреле. Он будет действовать до конца года, рассказали в правительстве РБ.
Бурятия помогает с подготовкой к зиме подшефному району ДНР
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