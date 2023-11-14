Сибирская язва и туберкулёз: Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе



С наступлением холодов на улицах начали появляться места несанкционированной торговли мясом. В республиканском управлении ветеринарии жителей Бурятии призвали не покупать его там. Делать это можно только в магазинах, на рынках и на организованных ярмарках, где есть должный ветеринарно-санитарный контроль.



- Существует множество заразных болезней, которые могут передаваться через непроверенные продукты. Это трихинеллёз, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллёз, туберкулёз. Поэтому рекомендуем воздержаться от покупки мяса у стихийных торговцев, – отметили в ведомстве.



Первым делом нужно спросить у продавца, если ли на товаре прямоугольное клеймо – его наносят после предубойного осмотра животного. А ещё должно быть овальное, говорящее о том, что продукцию проверили в лаборатории.



- Обязательно требуйте ветеринарную справку, где указаны данные производителя мяса, район его выработки и номер клейма, – добавили в управлении.