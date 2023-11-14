14 ноября

13 ноября

Популярное

Сибирская язва и туберкулёз: Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе

Сибирская язва и туберкулёз: Жителей Бурятии предупредили об опасном мясе
Общество,  Фото:pixabay.com
Специалисты призвали не покупать его на стихийных рынках

С наступлением холодов на улицах начали появляться места несанкционированной торговли мясом. В республиканском управлении ветеринарии жителей Бурятии призвали не покупать его там. Делать это можно только в магазинах, на рынках и на организованных ярмарках, где есть должный ветеринарно-санитарный контроль.

- Существует множество заразных болезней, которые могут передаваться через непроверенные продукты. Это трихинеллёз, цистицеркоз, сибирская язва, бруцеллёз, туберкулёз. Поэтому рекомендуем воздержаться от покупки мяса у стихийных торговцев, – отметили в ведомстве.

Первым делом нужно спросить у продавца, если ли на товаре прямоугольное клеймо – его наносят после предубойного осмотра животного. А ещё должно быть овальное, говорящее о том, что продукцию проверили в лаборатории.
 
- Обязательно требуйте ветеринарную справку, где указаны данные производителя мяса, район его выработки и номер клейма, – добавили в управлении. 
мясо болезни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Россиянам внезапно посоветовали спасаться от осенней хандры в Улан-Удэ и Чите
Россиянам внезапно посоветовали спасаться от осенней хандры в Улан-Удэ и Чите
Общество, 14.11.2023
В столицу Бурятии туристов завлекают солнечной погодой и головой Ленина
В Бурятии стартовал второй этап акции «Дети России»
В Бурятии стартовал второй этап акции «Дети России»
Общество, 14.11.2023
Полицейские проверят семьи из группы риска
Бурятия помогает с подготовкой к зиме подшефному району ДНР
Бурятия помогает с подготовкой к зиме подшефному району ДНР
Общество, 14.11.2023
Его обеспечили запчастями, расходниками и ГСМ для спецтехники
В Улан-Удэ отремонтировали шесть остановок
В Улан-Удэ отремонтировали шесть остановок
Общество, 14.11.2023
Там привели в порядок навесы
В МВД Бурятии открылась фотовыставка «Один день полиции России»
В МВД Бурятии открылась фотовыставка «Один день полиции России»
Общество, 14.11.2023
Она призвана показать яркие моменты службы
В Бурятии пообещали снегопады и плюсовую температуру
В Бурятии пообещали снегопады и плюсовую температуру
Общество, 14.11.2023
В ближайшие дни в республике ощутимо потеплеет
В Бурятии оштрафовали злостного уклониста
В Бурятии оштрафовали злостного уклониста
Общество, 14.11.2023
Он бегал от армии несколько призывов подряд
В Бурятии ввели в эксплуатацию 15 км федеральной дороги «Байкал»
В Бурятии ввели в эксплуатацию 15 км федеральной дороги «Байкал»
Общество, 14.11.2023
Церемонию открытия провели в формате телемоста
В Улан-Удэ общественники проверили СИЗО
В Улан-Удэ общественники проверили СИЗО
Общество, 14.11.2023
Жалоб от обвиняемых и осуждённых не поступило
Для Улан-Удэ разработают проект плана застройки центральной части города
Для Улан-Удэ разработают проект плана застройки центральной части города
Общество, 14.11.2023
Стало известно имя компании, которая займётся масштабной застройкой в центре Улан-Удэ
В Улан-Удэ пешеходы рискуют провалиться под землю из-за открытых люков
В Улан-Удэ пешеходы рискуют провалиться под землю из-за открытых люков
Общество, 14.11.2023
Один из них уже месяц «маскируют» старым диваном

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^