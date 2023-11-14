В Бурятии пообещали снегопады и плюсовую температуру



В середине этой недели в Бурятии станет заметно теплее. Некоторые районы накроет снег, а столбик термометра устремится к положительным отметкам. Такой прогноз на три ближайших дня дали в Бурятском гидрометцентре.



В среду, 15 ноября, в республике ожидаются небольшие осадки. На побережье Байкала и на севере – сильные и умеренные снегопады. Ночью – от -6 до -11, местами – от -4 до +1, а на юго-западе и по северной половине – от -14 до -19 градусов. Днём – от -4 до +1, кое-где – от -5 до -10. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с. Возможны позёмок и заносы.



В четверг, 16 ноября, в Бурятии преимущественно без осадков, лишь по Прибайкалью возможен небольшой снег. Ночная температура будет колебаться от -12 до -17, местами – от -22 до -27, по Прибайкалью – от -5 до -10. Дневная опустится до -2, -7, где-то – до 0, +3, на крайнем севере – до -10, -15. Ветер северо-западный с переходом на восточный, 2-7 м/с, в отдельных районах – до 14 м/с.



В пятницу, 17 ноября, снег в республике продолжится. Ночью синоптики обещают от -11 до -16, местами – от -20 до -25, по южному Прибайкалью – от -5 до -10, а днём – от -3 до +3, местами – от -5 до -10. Ветер западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.