Победы одержали команды Кяхтинского и Закаменского районов
С 11 по 12 ноября в Кяхтинском районе Бурятии состоялся IX республиканский турнир по волейболу среди девушек и юношей под девизом «Волейбол против наркотиков». Соревнования проведи на площадках РСК «Олимп», БРТСиПТ, СОШ №1 и №2.
В турнире приняли участие 20 команд из Кяхтинского, Закаменского, Джидинского, Иволгинского, Курумканского, Еравнинского, Хоринского, Мухоршибирского и Бичурского районов Бурятии.
Как сообщили в администрации Кяхтинского района, победителями и призёрами стали следующие команды:
Среди девушек:
1 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);
2 место – «Санага» (Закаменский район);
3 место – «Кяхта-2» (Кяхтинский район).
Среди юношей:
1 место – «Мэхээр» (Закаменский район);
2 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);
3 место - Джидинский район.
В Кяхте встретились молодые волейболисты Бурятии
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