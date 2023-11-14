В Кяхте встретились молодые волейболисты Бурятии

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

Победы одержали команды Кяхтинского и Закаменского районов



С 11 по 12 ноября в Кяхтинском районе Бурятии состоялся IX республиканский турнир по волейболу среди девушек и юношей под девизом «Волейбол против наркотиков». Соревнования проведи на площадках РСК «Олимп», БРТСиПТ, СОШ №1 и №2.



В турнире приняли участие 20 команд из Кяхтинского, Закаменского, Джидинского, Иволгинского, Курумканского, Еравнинского, Хоринского, Мухоршибирского и Бичурского районов Бурятии.



Как сообщили в администрации Кяхтинского района, победителями и призёрами стали следующие команды:



Среди девушек:

1 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);

2 место – «Санага» (Закаменский район);

3 место – «Кяхта-2» (Кяхтинский район).



Среди юношей:

1 место – «Мэхээр» (Закаменский район);

2 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);

3 место - Джидинский район.



