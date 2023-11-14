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В Кяхте встретились молодые волейболисты Бурятии

В Кяхте встретились молодые волейболисты Бурятии
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Победы одержали команды Кяхтинского и Закаменского районов

С 11 по 12 ноября в Кяхтинском районе Бурятии состоялся IX республиканский турнир по волейболу среди девушек и юношей под девизом «Волейбол против наркотиков». Соревнования проведи на площадках РСК «Олимп», БРТСиПТ, СОШ №1 и №2.

В турнире приняли участие 20 команд из Кяхтинского, Закаменского, Джидинского, Иволгинского, Курумканского, Еравнинского, Хоринского, Мухоршибирского и Бичурского районов Бурятии.

Как сообщили в администрации Кяхтинского района, победителями и призёрами стали следующие команды:

Среди девушек:
1 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);
2 место – «Санага» (Закаменский район);
3 место – «Кяхта-2» (Кяхтинский район).

Среди юношей:
1 место – «Мэхээр» (Закаменский район);
2 место – «Кяхта-1» (Кяхтинский район);
3 место - Джидинский район.

волейбол Бурятия Кяхта спорт

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