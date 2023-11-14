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В Бурятии достроят последний «проблемный» дом

В Бурятии достроят последний «проблемный» дом
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя РБ
Работы планируют закончить в этом году

25 декабря в Бурятии введут в эксплуатацию последний проблемный дом. Об этом заявил заместитель председателя правительства РБ Евгений Луковников, который побывал с очередным визитом на объекте долевого строительства.

Завершить стройку дома на проспекте Строителей, необходимо до конца этого года. Сейчас запущено тепло в 6-й блок-секции. Идёт чистовая отделка стен и потолков общедомовых площадей. Рабочие уже заканчивают выкладку плитки на всех 9 этажах. Вскоре начнётся уборка строительного мусора.

- В этом году сдаём, окна доделываем, запускаем тепло на этажи, закрываем тепловой контур 7-й блок-секции. Будем работать в день по этажу, приведём все в порядок, - отчитались представители строительной организации.

Объект достраивается с 2021 года при помощи механизма фонда развития территорий. По словам строителей, все материалы и оборудование закуплены, в том числе лифтовое. Его осталось только установить.

- Сейчас посмотрели проблемный объект, который достраивается за счёт федерального и республиканского бюджета, выделенного через фонд развития территорий. Есть нюансы, которые немного затягивают процесс строительства, мы их обсуждаем и оперативно решаем. До 25 декабря все работы будут выполнены, дом будет введён в эксплуатацию, - заявил Евгений Луковников.

Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, таким образом, в Бурятии будет достроен последний проблемный объект, который стоял в реестре проблемных.

Бурятия строительство

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