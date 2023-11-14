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На юге Бурятии будут изучать монгольский язык

На юге Бурятии будут изучать монгольский язык
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
В Джидинском районе стартовал проект популяризации местного диалекта

В Бурятии разработан международный проект по внедрению изучения монгольского языка на территории Джидинского района. В рамках внедрения с 9 по 10 ноября районная делегация выезжала в Монголию на приём к генеральному консулу Российской Федерации в Дархане Руслану Зайнутдинову и ректору Дарханского университета Надмиын Сувдаа.

По итогам встречи было подписано соглашение о реализации проекта. Представители сторон также обсудили вопросы международного сотрудничества. Так, проект будет реализован в три этапа. Первый этап пройдёт с 25 по 29 ноября на базе Дарханского университета.

- Данный проект рассчитан на популяризацию нашего бурятского джидинского разговорного диалекта, - сообщили в администрации Джидинского района.
Бурятия Джидинский район монгольский язык

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