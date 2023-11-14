На юге Бурятии будут изучать монгольский язык

Общество, Фото: администрация Джидинского района

В Джидинском районе стартовал проект популяризации местного диалекта



В Бурятии разработан международный проект по внедрению изучения монгольского языка на территории Джидинского района. В рамках внедрения с 9 по 10 ноября районная делегация выезжала в Монголию на приём к генеральному консулу Российской Федерации в Дархане Руслану Зайнутдинову и ректору Дарханского университета Надмиын Сувдаа.



По итогам встречи было подписано соглашение о реализации проекта. Представители сторон также обсудили вопросы международного сотрудничества. Так, проект будет реализован в три этапа. Первый этап пройдёт с 25 по 29 ноября на базе Дарханского университета.



- Данный проект рассчитан на популяризацию нашего бурятского джидинского разговорного диалекта, - сообщили в администрации Джидинского района.

