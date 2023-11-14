Борицы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Общество, Фото: федерация спортивной борьбы РБ

Юниорский турнир состоялся в Чувашии



С 10 по 13 ноября в Новочебоксарске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Турнир проводился на призы заслуженного мастера спорта России и мастера спорта международного класса по вольной борьбе, сестёр Натальи и Ольги Смирновых.



От Бурятии в соревнованиях участвовали 8 спортсменок. Аяна Цыренжапова стала серебряной медалисткой в весовой категории 57 кг. Также «серебро» завоевала Надежда Галдина в весовой категории 65 кг. В этом же весе Алия Бадашкеева получила бронзовую награду соревнований.

