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Борицы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований

Борицы Бурятии стали призёрами всероссийских соревнований
Общество,  Фото:федерация спортивной борьбы РБ
Юниорский турнир состоялся в Чувашии

С 10 по 13 ноября в Новочебоксарске прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди юниорок до 21 года. Турнир проводился на призы заслуженного мастера спорта России и мастера спорта международного класса по вольной борьбе, сестёр Натальи и Ольги Смирновых.

От Бурятии в соревнованиях участвовали 8 спортсменок. Аяна Цыренжапова стала серебряной медалисткой в весовой категории 57 кг. Также «серебро» завоевала Надежда Галдина в весовой категории 65 кг. В этом же весе Алия Бадашкеева получила бронзовую награду соревнований.
Бурятия женская борьба спорт

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