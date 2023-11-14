Пожарные Бурятии передали маскировочные сети для военных

Общество, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Их передадут в зону СВО



Работники Государственной противопожарной службы Бурятии продолжают оказывать помощь участникам СВО, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Накануне водитель 43-й пожарной части (Тарбагатайский район) Вячеслав Медведев передал волонтёрскому движению «Серебряные» две маскировочные сети. Они были сплетены вместе ТОС «Мария».



- Камуфляжное покрытие мы плетём вместе с супругой, материалы для сетей закупаем самостоятельно, совместно с жителями села Большой Куналей. Занимаемся этим с февраля, и в общем уже отправили на фронт 20 штук маскировочных сетей. Также мы занимаемся изготовлением блиндажных свечей для фронта, - рассказал Вячеслав Медведев.

