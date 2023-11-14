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Пожарные Бурятии передали маскировочные сети для военных

Пожарные Бурятии передали маскировочные сети для военных
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Их передадут в зону СВО

Работники Государственной противопожарной службы Бурятии продолжают оказывать помощь участникам СВО, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Накануне водитель 43-й пожарной части (Тарбагатайский район) Вячеслав Медведев передал волонтёрскому движению «Серебряные» две маскировочные сети. Они были сплетены вместе ТОС «Мария».

- Камуфляжное покрытие мы плетём вместе с супругой, материалы для сетей закупаем самостоятельно, совместно с жителями села Большой Куналей. Занимаемся этим с февраля, и в общем уже отправили на фронт 20 штук маскировочных сетей. Также мы занимаемся изготовлением блиндажных свечей для фронта, - рассказал Вячеслав Медведев. 
пожарные

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