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В Бурятии ввели в эксплуатацию 15 км федеральной дороги «Байкал»

В Бурятии ввели в эксплуатацию 15 км федеральной дороги «Байкал»
Общество,  Фото:упрдор «Южный Байкал»
Церемонию открытия провели в формате телемоста

В Кабанском районе Бурятии состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию 15 км федеральной дороги Р-258 «Байкал». Церемония открытия участков капитального ремонта прошла в формате телемоста между Росавтодором (г. Москва) и первым участком ввода на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита км 183 (п. Выдрино). Разрешение на открытие движения дал глава Росавтодора Роман Новиков.

Капитальный ремонт на четырёх участках дороги (с 183-го по 185-й км, с 188-го по 191-й км, с 191-го по 197-й км, с 159-го по 163-й км) стартовал в мае 2022 года. За это время специалисты полностью отфрезеровали старое дорожное покрытие и устроили новое из щебеночно-мастичного асфальтобетона, более устойчивого к износу и образованию дефектов. Демонтированное покрытие в измельчённом виде использовали при укреплении обочин и устройстве примыканий.

В целях предотвращения насыщенности грунта влагой специалисты заменили переувлажнённый грунт на скальный и крупнообломочный, а также уложили геомембрану. Также дорожники модернизировали систему водоотвода и установили бетонные лотки вдоль проезжей части.

Впервые в Республике Бурятия на федеральной трассе устроили обочины с фильтрацией, уложив слой сорбента для полной очистки стоков поверхностных вод от механических примесей и растворенных вредных веществ. Данная технология призвана защитить биосферу озера Байкал и существенно повлиять на его экологическую составляющую.

Большое внимание дорожники уделили благоустройству пешеходной среды, особенно в зоне с большим количеством дачных угодий. Для комфорта жителей села Выдрино установили два автопавильона, обустроив их заездными карманами с тротуарами и перильным ограждением.

В целях повышения уровня безопасности на всех участках установили новое барьерное металлическое ограждение, дорожные знаки, нанесли хорошо различимую в дневное и ночное время суток горизонтальную разметку.

В торжественном мероприятии, посвящённом открытию движения автотранспорта, приняли участие начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал» Булат Дугаров, главный инженер управления Александр Чубаровский, первый заместитель руководителя администрации муниципального образования «Кабанский район» Геннадий Осетров, начальник отдела ГИБДД по Кабанскому району Андрей Власов и сотрудники подрядной организации, выполнившей ремонтные работы.

Почётные гости отметили масштабность и высокое качество проведённых работ, значимость новых участков для благоприятного социально-экономического развития региона и роста туристической привлекательности Бурятии.

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