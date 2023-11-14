«Очень даже хорошо»: Более половины улан-удэнцев поддержали сокращение рабочей недели



На минувшей неделе в Госдуму внесли законопроект о сокращении стандартной трудовой недели с 40 до 39 часов. С такой инициативой выступил член Совфеда Айрат Гибатдинов. Он предложил отпускать россиян домой на час раньше перед выходными – то есть в пятницу.



По мнению Гибатдинова, работа «в режиме нон-стоп провоцирует появление ряда проблем», поскольку люди не могут отвлечься и отдохнуть от текущих задач. А в долгосрочной перспективе это «вызывает выгорание, стресс, хроническую усталость, в целом плохо влияет на психику и способствует снижению производительности труда», пишет ТАСС.



Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как к идее сенатора относятся жители бурятской столицы. Более половины – 60% – её поддержали, заявив, что это очень даже хорошо» и люди будут многое успевать – к примеру, ездить на дачу и больше времени проводить с семьёй. Женщины выступают «за» активнее мужчин (67% против 53% соответственно).



Против оказались 16% улан-удэнцев. Многие уверены, что сокращение рабочей недели на час отразится на их жалованье, а переработки останутся. Почти четверть (24%) вообще затруднились оценить инициативу.