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В прибрежном селе Бурятии опять обострилась проблема с вонючей водой

В прибрежном селе Бурятии опять обострилась проблема с вонючей водой
Общество, 
Теперь она еле-еле бежит из кранов

Эпопея с водой в прибайкальском селе Мостовка продолжается. Сначала вместо чистой и прозрачной воды в одном из многоквартирных домов и в нескольких частных бежала ржавая и с ужасным запахом. То же самое – в местном детском саду и школе.

Местным жителям приходилось либо покупать бутилированную, либо привозить нормальную из других населённых пунктов. Фильтр с очисткой не справлялся. Из-за вонючей жижи у многих болели желудки, а у детей появились гнойные высыпания на коже.

Всё дело, как выяснилось – в водонапорной башне. После того, как на это обратили внимание активисты, власти заверили, что разберутся в проблеме.

Спустя шесть дней вода действительно стала чище. Для сельчан также организовали подвоз. Но это – лишь на сутки. А потом история повторилась. Детский сад и школу вообще закрыли на неопределённый срок. К ситуации подключилась прокуратура.
 
Власти пообещали запустить систему очистки и приобрели фильтры. Вода тем временем начала отдавать сероводородом. Сейчас она вроде как стала чистой, но характерный запах тухлятины всё равно остался. А в некоторых квартирах к тому же упал напор. Об этом «фронтовикам» рассказали сами сельчане.

- Писали в пятницу администрации посёлка. Ответили, что проблема в нашем доме. Всё проверили – у нас всё нормально. Когда прогоняли воду, напор, как они говорят, в тот момент был отличный. А сейчас второму этажу о воде остаётся только мечтать. Напора даже не хватает, чтобы с бойлера бежала горячая, – поделились местные жители.

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