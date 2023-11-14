В Бурятии жителей курортного района удивил тариф на холодную воду в Улан-Удэ



Жители Тункинского района поинтересовались, почему кубометр холодной воды в столице Бурятии стоит 26 рублей (26 рублей 57 копеек – прим), а они отдают за такой же объём примерно полтинник.



- Мы провели в дом воду от центральной трубы водоснабжения – сами, своими силами и согласно техусловиям. Платим регулярно по нормативу около 50 рублей. В Иркутске кубометр вообще стоит 15. Почему так? Не жалуемся – 100 рублей в месяц на человека это недорого. Просто интересно, почему такая разница, из чего сложился такой тариф? – вопрошают сельчане.



В республиканской службе по тарифам (РСТ) пояснили: причина тому – объём реализации коммунальных услуг. Иными словами, роль играет то, сколько потребителей их получают.



- Чем больше объём, тем, как правило, ниже тариф, – рассказали в РСТ. – Это также зависит от энергоёмкости используемого оборудования, степени его изношенности, протяжённости сетей, особенностей технологического процесса конкретной регулируемой организации и других объективных причин.





Как сообщал «Байкал-Daily» , традиционного июльского подорожания «коммуналки» в этом году не было. Тарифы на услуги ЖКХ в Бурятии, как и в других российских регионах, остались прежними. В следующий раз квартплату повысят только через год.





Тарифы на ЖКУ в республике и в целом по стране решили внепланово увеличить с 1 декабря 2022-го. Предельный рост цен во всех субъектах при этом сделали одинаковым – 9%. Их пообещали не индексировать полтора года – вплоть до июля 2024-го.



Так, за гигакалорию тепла с жителей бурятской столицы продолжают брать 2 тысячи 408 рублей 30 копеек, за кубометр горячей воды в открытой системе водоснабжения – 166 рублей 6 копеек, а в закрытой, которая смонтирована в основном в новостройках – 149 рублей 75 копеек.



Кроме того, горожане по-прежнему платят 26 рублей 57 копеек за кубометр холодной воды и 34 рубля 13 копеек – за канализацию. Вывоз одного кубометра мусора обойдётся в 496 рублей 45 копеек, а электроэнергия – в 3 рубля 46 копеек за киловатт-час.



