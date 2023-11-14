В прошлом году закупили 25 различных машин
Республиканское агентство лесного хозяйства закупит новую специализированную технику для тушения пожаров. На днях руководители агентства посетили завод по производству вездеходов в Череповце.
- Вездеходы необходимы нам для работы в лесах. Это наземное транспортное средство высокой проходимости для передвижения по пересечённой местности и в условиях отсутствия дорог. Часто тушение лесных пожаров осложняется труднодоступной местностью, и именно такая техника способна обеспечить грамотную работу лесного спецназа. Качественная техника – незаменимый помощник пожарным, мы всегда тщательно подходим к выбору специализированных машин, - рассказал первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Закупка техники идёт в рамках реализации национального проекта «Экология» и регионального проекта «Сохранение лесов». В 2023 году было приобретено 25 различных машин для лесхозов Бурятии.
Ежегодно на тушении лесных пожаров задействовано свыше 1300 человек.
Для лесников Бурятии закупят новые вездезоды
Общество, Фото:
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