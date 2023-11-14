В турнире по всестилевому каратэ участвовало 26 стран
Две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали выиграли иркутские спортсмены на чемпионате мира по всестилевому каратэ, который с 5 по 8 ноября проходил в Орле. На награды соревнований претендовали около 2000 сильнейших бойцов из 26 стран.
Геннадий Голубчиков и Артём Ашуров стали чемпионами в произвольной программе в командных соревнованиях. Артём Ашуров также завоевал золотую медаль в одной из сложнейших программ – двоеборье среди мужчин.
На вторую ступень пьедестала почёта в дисциплине «ката-группа» поднялась иркутская «тройка», в составе которой выступали Геннадий Голубчиков, Александр Трусов и Артём Ашуров. Анастасия Пантелеева стала обладателем серебра в командном кумитэ среди женщин.
Татьяна Бушкова завоевала бронзовую медаль в одной из самых престижных дисциплин – абсолютной весовой категории. Александр Трусов стал третьим в абсолютной весовой категории среди мужчин. Александр Трусов и Константин Верхозин выиграли бронзовую награду в произвольной программе, Артём Ашуров – в командном кумитэ.
Все спортсмены, выступавшие в составе сборной страны, воспитанники тренера Петра Неупокоева, они занимаются в спортивном клубе боевых единоборств «Фудо-Джитсу». Впереди у иркутских каратистов серия всероссийских мастерских турниров, которые с 1 по 3 декабря пройдут в Тамбове и с 6 по 10 декабря в Казани, а также кубок страны по традиционному каратэ, который с 6 по 10 декабря примет Казань. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутские каратисты выиграли 8 медалей чемпионата мира
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