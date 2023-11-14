В Бурятии усугубляется ситуация с раком простаты



За девять месяцев 2023 года – с января по сентябрь – рак простаты в Бурятии диагностировали ещё у 178 человек. При этом в большинстве случаев – 132 – его выявили на ранней стадии.



Это онкологическое заболевание развивается из-за неконтролируемого роста опухолевых клеток предстательной железы. Сам орган, размером и формой напоминающий каштан, расположен в малом тазу под мочевым пузырём, рассказали в республиканском онкодиспансере.



Мужчинам, у которых появились проблемы с мочеиспусканием, кровь в моче или в сперме, эректильная дисфункция и боль в костях, советуют обратиться к специалистам. Ещё один тревожный признак – снижение веса и снижение силы струи мочи.









- Сегодня такие случаи заканчиваются операцией. Мужчин просто режут, и они месяц лежат в больнице, отчего народное хозяйство, как я упоминал выше, теряет большие средства, – рассказывал бывший парламентарий.

Рак предстательной железы и хронический простатит – разные заболевания, однако последний увеличивает риск развития онкологии. Депутат Народного Хурала предыдущего созыва Игорь Бобков год назад заявлял : если не лечить простатит, это обернётся мужским бесплодием.- Сегодня такие случаи заканчиваются операцией. Мужчин просто режут, и они месяц лежат в больнице, отчего народное хозяйство, как я упоминал выше, теряет большие средства, – рассказывал бывший парламентарий.