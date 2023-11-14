В турнире участвовали спортсмены с ПОДА и нарушением зрения
Титул чемпиона Европы завоевал шашист из Бурятии. В завершение спортивного сезона им стал двукратный чемпион России и мира Александр Халтагаров. На этот раз ему не было равных в классической программе.
В министерстве спорта Бурятии отмечают, что помимо титула чемпиона, в копилке наград шашиста ещё две серебряные медали в быстрой программе «рапид» и классической программе среди спортсменов всех нозологий.
Чемпионат Европы по шашкам-64 среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения проходил в Турции в конце октября. Её участниками стали 49 спортсменов из 6 стран мира.
Шашист из Бурятии стал чемпионом Европы
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