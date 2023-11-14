Лучшие районы получили гранты в размере до 5,5 млн рублей
В Бурятии выбрали лучшие муниципальные образования. Их поощрили грантами в размере 2,2 млн, 3,3 млн и 5,5 млн рублей. Гранты можно направить на премирование или обучение сотрудников, а также на покупку мебели и техники в администрацию.
По итогам 2022 года лучшими стали:
Среди муниципальных образований с численностью населения менее 20 тысяч человек:
Первое место – Баунтовский эвенкийский район
Второе место – Курумканский район
Третье место – Хоринский район
Среди муниципальных образований с численностью населения от 20 до 30 тысяч человек:
Первое место – Тункинский район
Второе место – город Северобайкальск
Третье место – Тарбагатайский район
Среди муниципальных образований с численностью населения более 30 тысяч человек:
Первое место – Иволгинский район
Второе место – город Улан-Удэ
Третье место – Кяхтинский район
- Государственная и муниципальная служба – это работа, результат которой видишь не сразу, поэтому часто сотрудники выгорают. Три года назад мы решили, что наши муниципальные образования нужно поощрять за достижения, и придумали рейтинг, в составе которого более 150 показателей. Среди них – уровень развития конкуренции в районе, собираемость налогов, удовлетворенность населения работой администрации муниципального образования, число предпринимателей в районе, объем инвестиций в основной капитал и даже количество жителей, занимающихся спортом. Показатели настолько подробно расписаны, что становится понятно, что именно нужно делать, чтобы жизнь в районе стала комфортнее. А правильная мотивация не даёт угаснуть запалу, - пояснила заместитель председателя правительства Бурятии – министр экономики Екатерина Кочетова.
В Бурятии назвали лучшие районы
Общество, Фото:
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