Трёхэтажный пристрой с цоколем проектируют для авиационного техникума
В Улан-Удэ для учащихся авиационного техникума проектируют пристрой, где будет размещён спортивный зал. Накануне специалисты показали, как будет выглядеть фасад нового трёхэтажного корпуса. Разработать проект и получить положительное заключение государственной экспертизы необходимо к началу следующего года.
Здание, в котором будет находиться спортивный зал для авиационного техникума, пока существует только на бумаге. Само строительство планируют начать после выделения финансирования. По задумке спортивный зал подразумевает собой отдельно стоящее трёхэтажное здание с цоколем и тёплым переходом в учебный корпус.
Первый этаж корпуса вместит в себя зал настольного тенниса, тренажёрный зал, шахматный клуб, медицинский и массажный кабинеты, раздевалки и гардероб. Весь второй этаж будет состоять из просторного зала, для занятий различными видами спорта. В здании предусмотрели и балкон для зрителей, который разместится на третьем этаже. А на цокольном этаже, согласно проекту, будут расположены тир, раздевалки и технические помещения.
- Проект должен быть готов в январе 2024 года. После разработки документации и проведения государственных экспертиз будет направлена заявка на финансирование строительства объекта, - отметил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Сейчас, рядом с учебным корпусом есть только две небольшие спортплощадки. Новый спортивный зал будет спроектирован по всем современным нормам, а также с учётом доступности для маломобильных групп населения.
У техникума в Улан-Удэ появится трёхэтажный спортивный зал
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